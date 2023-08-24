Rusya'dan Türkiye'ye yeni dönem: Türkiye'nin gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde! İlgili son kulis bilgisi bakın ne

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için çabalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında görüşme gündemde… TGRT Haber'e göre görüşmenin güvenlik nedeniyle Moskova ya da Soçi’de yapılacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye, Tahıl Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe sokmak için girişimleri devam ettirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde "fırsat bulunursa" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşebileceğini ifade etmişti. Görüşmenin bir süredir gerçekleşmemesinin arka planında Türkiye tarafından Azov Taburunun Rusya’ya verilmesi ve İsveç’e NATO üyesi verilmesi konusunda yeşil ışık yakması olduğu iddialar arasında yer almıştı. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya gideceği ve mevkidaşı ile görüşeceği kaydedilirken TGRT Haber Ankara Haber Temsilcisi Ercan Gürses, beklenen Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin son bilgileri paylaştı.

GÖRÜŞME RUSYA’DA YAPILACAK

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in uçak kazasıyla ölmesine rağmen Putin’in programını değiştirmediğine dikkat çeken Gürses, “Putin büyük ihtimalle Türkiye’ye gelmeyecek. Güvenlik endişeleri olacak. Erdoğan-Putin görüşmeleri olacak. Görüşme Moskova’da ya da Soçi’de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Bu görüşmenin tarihinde ilerleyeceğini düşünüyorum. Tahıl Koridorunun yeniden yürürlüğe girmesine ihtiyaç var. Rusya’nın da Ukrayna’nın da siloları dolmuş durumda.”