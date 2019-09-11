Hollanda’daki tartışmalı ’ötenazi’ davasında karar

Hollanda’da Lahey Bölge Mahkemesi, 3 yıl önce yaşanan tartışmalı ötenazi olayıyla ilgili kararını verdi. Mahkeme ötenaziyi yapan doktor için beraat kararı verdi.

Hollanda’da 3 yıl önce 74 yaşındaki demans hastası bir kadına, ötenazi isteğini yazılı olarak belirttikten sonra fikrini değiştirdiğine dair bazı işaretlerin olmasına rağmen ötenazi yapan doktor hakkında karar çıktı. Lahey Bölge Mahkemesi,doktorun beraatine kararı verdi. Mahkeme, doktorun Hollanda yasaları uyarınca ötenazinin yerine getirilmesi için tüm kriterlere uyduğuna hükmetti.

Savcılar, doktoru gerekli bir özenle davranmamakla ve hastanın hala ölmek isteyip istemediğini bulmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlamıştı.