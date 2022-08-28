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Dünya Hollanda'daki faciada ölenlerin sayısı arttı
Dünya

Hollanda'daki faciada ölenlerin sayısı arttı

Hollanda'da tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 14:42:00 -
Hollanda'daki faciada ölenlerin sayısı arttı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi.

Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün "ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan" gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

 

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