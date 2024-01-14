Hollanda'da yüce Kur'an'ı yakmaya çalışan haysiyetsize tekme atan Türk serbest bırakıldı!
Hollanda'nın yayın organı Gelderlander gazetesi, yüce Kur'an'ı yakmaya çalışan haysiyetsize tekme atan Türk vatandaşının serbest bırakıldığını yazdı.
Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Hollanda'da polis gözetiminde yüce kitabımız Kur'an'ı yakmak istedi.
Kur'an yakma haysiyetsizliğine müdahale eylemin gerçekleşeceği alanda buluşan Müslümanlardan geldi.
Hollanda polisinden Yüce Kur'an'ı koruyana saldırı!
Edwin Wagensveld, elindeki çakmağı ateşleyip yüce Kur'an'ı yakmaya çalışırken beklemediği bir tekme yedi. Yüce Kur'an'ı yakan haysiyetsizleri koruyan Hollanda polisi Müslümanlara saldırdı.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Kur’an-ı Kerim'i yakmaya çalışan İslam düşmanı örgüt liderine uçan tekme atan Trabzonlu Türk vatandaşı ve diğer üç kişi serbest bırakıldı.