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Spor

Hollanda'da sezonun iptali için kulüplerle görüşülecek

2020-04-21 22:11:12 -
Hollanda'da sezonun iptali için kulüplerle görüşülecek

ANKARA (AA) - Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi.

Federasyonun bu konuda UEFA'ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

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