  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 711'e çıktı

2020-04-29 15:48:19 -
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 711'e çıktı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artarak 4 bin 711'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 10 bin 685 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 386 artarak 38 bin 802'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 145 artışla 4 bin 711'e yükseldi.

RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakam daha yüksek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı