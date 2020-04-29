Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 711'e çıktı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 145 artarak 4 bin 711'e ulaştı.



Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.



Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 10 bin 685 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 386 artarak 38 bin 802'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 145 artışla 4 bin 711'e yükseldi.



RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakam daha yüksek.

