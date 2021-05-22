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"Hollanda'da kalsam ölürdüm! Türkiye'me çok teşekkür ediyorum"
Gündem "Hollanda'da kalsam ölürdüm! Türkiye'me çok teşekkür ediyorum"
Gündem

"Hollanda'da kalsam ölürdüm! Türkiye'me çok teşekkür ediyorum"

Hollanda’nın ölüme terk ettiği koronavirüs hastası İlhan Duman, özel ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek 4 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu. Duman, "Hollanda'da kalsam ölürdüm! Türkiye'me çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 07:58:00 -
"Hollanda'da kalsam ölürdüm! Türkiye'me çok teşekkür ediyorum"

Hollanda'da yarı felçli yaşam süren 47 yaşındaki İlhan Duman, 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Yoğun bakıma düştü. Hollandalı doktorlar, onu yaşam destek ünitesinden ayırmak ve ölüme terk etmek istedi. Oğlu Furkan direndi. Sağlık Bakanlığı'na "Babamı kurtarın" çağrısı yaptı.

Yurtdışındaki vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, Hollanda'ya özel ambulans uçak gönderdi. Hollanda'nın ölüme terk ettiği Nevşehirli İlhan Duman, sağlığına kavuştu. Taburcu olacağı günü bekleyen Duman, Sabah'a konuştu.

Hastalığının Hollanda döneminin çok zor geçtiğini söyleyen Duman, "O dönemlerden hiç haberim yok, çünkü komadaydım. Ocak ayının sonuna doğru tedavimde yapılacak bir şeyin olmadığını söyleyerek yaşam fişimi çekmek istemişler. Ailem karşı çıkarak Türkiye'den yardım istemiş. İyi ki vatanımız var. Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatta kalabilmem için ne gerekiyorsa yapıldı. Süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ıma şükürler olsun, 4 ay sonra taburcu oluyorum. Hollanda'da kalsaydım, 4 ay önce gömülecektim. Bana bu kadar değer veren ülkem, Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Yakında Hollanda'ya ailemin yanına tarifeli uçakla döneceğim" dedi.

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