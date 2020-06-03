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Aktüel

Hollanda'da George Floyd protestosu

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:32:36 -
Hollanda'da George Floyd protestosu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için gösteri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Rotterdam kentindeki Erasmus köprüsünde ve etrafında toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Göstericiler, "Irkçılığı durdur", "Susmak ihanettir", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Irkçılık herkesin problemidir" ve “Polis terörünü durdur" şeklinde dövizler taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlilerin katıldığı gösteride, "şiddete, ırkçılığa, ayrımcılığa hayır" mesajı verildi.

Köprüyü ve etrafını tamamen dolduran kalabalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kurallarına uymakta zorlandı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, polisin uyarılarına rağmen mesafe kurallarına tam anlamıyla uyulmadığı gerekçesiyle planlanandan 20 dakika önce gösteriyi sonlandırdı.





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