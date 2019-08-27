Hollanda'da el konulan özel tasarım eşyalar açık artırmayla satılacak

LAHEY (AA) - Hollanda'da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda el konulan giysi, ayakkabı ve çanta gibi özel tasarım eşyalar açık artırmayla satılacak.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen pahalı giysi, çanta ve ayakkabı gibi değerli özel tasarım ürünlerin açık artırmaya sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, bir açık artırma internet sayfası aracılığı ile satılacak eşyalardan elde edilecek gelirin devletin kasasına gireceği ve mağdurlar tarafından talep edilen tazminatların bu gelirden karşılanacağı ifade edildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin binlerce avro değerinde olduğu kaydedildi.



Söz konusu uygulamanın Kuzey Hollanda Bölgesinde pilot olarak başlatıldığı, başarılı olması halinde ise tüm ülkede uygulanacağı aktarıldı.