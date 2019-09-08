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Hollanda’da bir madalya da İrem Karamete’den

Uluslararası FIE Satellite Turnuvası’nda flörede mücadele eden sporcumuz İrem Karamete bronz madalyanın sahibi oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 19:36
Hollanda’da bir madalya da İrem Karamete’den

Uluslararası FIE Satellite Turnuvası’nda flörede mücadele eden sporcumuz İrem Karamete bronz madalyanın sahibi oldu.


Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dün (7 Eylül) başlayan Uluslararası FIE Satellite Turnuvası’nda altın madalya kazanan eskrimcimiz Martino Minuto’nun ardından bugün oynanan maçlar sonucunda da kadınlar flörede mücadele eden sporcumuz İrem Karamete bronz madalyanın sahibi oldu. Karamete bu sonuçla, Tokyo 2020 Olimpiyatları kota periyodunda yeni sezona madalya ile başladı. Pul müsabakalarını 6’da 6 galibiyetle tamamlayan Karamete, tablo-32’yi maç yapmadan geçerek adını direkt tablo-16’ya yazdırdı. T-16’da ABD’li sporcu Erica Hooshi ile karşılaşan Karamete, rakibini 15-3’lük skorla yenerek çeyrek finale kaldı.


Çeyrek finalde karşılaştığı Hollandalı rakibi Eline Rentier’i 15-10 yenen Karamete, yarı finalde ABD’li rakibi Maia Mei Weintraub’a 15-11 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve turnuvayı 3’ncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:36
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