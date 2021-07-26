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Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi
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Dünya Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi
Dünya

Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 01:15:00 -
Hollanda'da 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.

Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.

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