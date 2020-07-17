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Aktüel

Hollanda Vergi Dairesinin göçmenlere ayrımcılık yaptığı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:19:15 -
Hollanda Vergi Dairesinin göçmenlere ayrımcılık yaptığı tespit edildi

LAHEY (AA) - Hollanda'da Kişisel Verileri Koruma Kurumu (AP), Vergi Dairesinin çocuk bakımı ödeneği başvurusu ve dolandırıcılık tespiti uygulamasında göçmenlere ayrımcılık yaptığını ve kanuna aykırı davrandığını bildirdi.

AP, vergi dairesinde uyruk gibi özel kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili yapılan araştırmanın ilk aşamasının sonucunu yazılı açıkladı.

Açıklamada, vergi dairesinin çocuk bakımı ödeneği başvurularının değerlendirmesinin ve dolandırıcılık tespiti uygulamasının, haksız, ayrımcı ve aynı zamanda gizlilik yasasının ciddi ağır ihlali olduğu ifade edildi.

Çifte uyruğun, çocuk bakımı ödeneği başvurusu değerlendirmesinde bir kriter olmamasına rağmen vergi dairesinin 2014'ten beri sistemde bulunmaması gereken çifte uyrukla ilgili verileri sakladığı ve kullandığı kaydedildi.

Vergi dairesinin kullandığı sistemin ayrımcı bir şekilde tasarlandığı ve bu şekilde kullanıldığı aktarıldı.

Bir sonraki adımda vergi dairesine ceza gibi yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirileceği belirtildi.

AP geçen sene mayıs ayında, Hollanda Vergi Dairesinin dolandırıcılık tespiti uygulamasında göçmenlere ayrımcılık yaptığı iddiasını araştıracağını açıklamıştı.



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