Hollanda Türkiye uçuşları başladı mı? | Hollanda'ya uçuş var mı?
Türkiye Hollanda uçuşları başladı mı? | Bazı ülkelerde koronavirüsün yüzde 70 bulaştırıcılığı daha yüksek mutasyonu görüldü. Bu sebeple Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşları durdurdu. Son gelişmelerin ardından karar revize edildi. Peki, Hollanda Türkiye uçuşları başladı mı?
Hollanda ile uçuşlar yapılmıyor mu? | Koronavirüsün yeni mutasyonu bazı ülkelerde görüldü. Söz konusu mutasyonun bulaştırıcılığının yüzde 70 fazla olduğu bildirildi. Bu sebeple Türkiye bazı ülkelerle uçuşları durdurdu. Peki, Hollanda’ya uçuşlar durdu mu?
Hollanda Türkiye uçuşları başladı mı? | Hollanda'ya uçuş var mı?
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.
Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.