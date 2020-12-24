Hollanda ile uçuşlar yapılmıyor mu? | Koronavirüsün yeni mutasyonu bazı ülkelerde görüldü. Söz konusu mutasyonun bulaştırıcılığının yüzde 70 fazla olduğu bildirildi. Bu sebeple Türkiye bazı ülkelerle uçuşları durdurdu. Peki, Hollanda’ya uçuşlar durdu mu?

Hollanda Türkiye uçuşları başladı mı? | Hollanda'ya uçuş var mı?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.