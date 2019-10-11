Hollanda Kuzey İrlanda maçı kaç kaç bitti? Hollanda Kuzey İrlanda maç sonucu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu 7. hafta maçında Hollanda sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Dün saat 21.45'te başlayan mücadele kısa süre önce sona erdi. Peki, Hollanda Kuzey İrlanda maçı kaç kaç bitti? İşte Hollanda Kuzey İrlanda maç sonucu...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu 7. hafta maçında Hollanda sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Dün saat 21.45'te başlayan mücadele kısa süre önce sona erdi. Peki, Hollanda Kuzey İrlanda maçı kaç kaç bitti? İşte Hollanda Kuzey İrlanda maç sonucu... Hollanda Kuzey İrlanda maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri C Grubu 7. hafta maçında Hollanda ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Hollanda mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Hollanda'nın gollerini Depay(2) ve Luk De Jong atarken Kuzey İrlanda'nın tek golü Magennis'ten geldi.

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