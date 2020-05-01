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Aktüel

Hollanda korona ile mücadelede sınıfta kaldı

Hollanda’da bir markette çekilen görüntüler, korona virüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmadığı ve market gibi kalabalık bir yerde denetimlerin yapılmadığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:27:45 -
Hollanda korona ile mücadelede sınıfta kaldı

Hollanda’da bir markette çekilen görüntüler, korona virüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmadığı ve market gibi kalabalık bir yerde denetimlerin yapılmadığını gözler önüne serdi.


Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir markette çekilen görüntüler, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında gerekli önlemlerin alınmadığını ortaya çıkardı. Market girişlerinde gerekli denetimlerin yapılmadığı anlaşılan görüntülerde, alışveriş yapanların maske ve eldiven kullanmayarak korona virüsün yayılmasına davet çıkardığı anlaşılıyor. Yetkililerin ise bu duruma sessiz kaldığı anlaşılan görüntülerde, marketin çok kalabalık olması da dikkat çekti.


Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlaşılan görüntülerde, uzmanların farkında olmadan muhtemel taşıyıcı olabileceğini söylediği çocukların da maske ve eldiven kullanmadan sosyal mesafe kuralını da yok sayarak alışveriş yaptığı görülüyor.


İlk korona virüs vakasının 28 Şubat’ta görüldüğü Hollanda’da bugüne dek 39 bin 791 korona virüs vakası görülürken, 4 bin 893 kişi hayatını kaybetti.

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