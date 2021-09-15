Hollanda kısıtlamaları kaldırıyor

Danimarka'da tek doz aşılama oranının yüzde 83’e çıkmasının ardından ülkedeki Covid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırılırken, benzer bir adım da Hollanda'dan geldi.

Hollanda'da hükümet, Covid-19'la mücadele kapsamında salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, basın toplantısında yaptıkları açıklamada, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 25 Eylül'den sonra uygulanmayacağını bildirdi.

Açıklamada, Covid-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulamasının başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Uygulamanın başlaması halinde kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçecek.