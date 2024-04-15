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Dünya Hollanda hükümetine UNRWA çağrısı!
Dünya

Hollanda hükümetine UNRWA çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 17:13:00 -
Hollanda hükümetine UNRWA çağrısı!

Hollandalı eski bakanlar, büyükelçiler ve diplomatlar, hükümete Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Hollandalı eski bakanlar, büyükelçiler ve diplomatlardan oluşan grup, hükümete yönelik kaleme aldıkları mektubu, "Devlet Memurları ve Anayasa" adlı LinkedIn hesabından paylaştı.

Mektupta Hollanda hükümetinin UNRWA'ya finansal desteğini ve işbirliğini sürdürmesi için çağrıda bulunuldu.

"Artık acil eylem zamanı"

Gazze'ye insani yardım erişiminin ve özellikle kitlesel gıda akışının hayati önem taşıdığı vurgulanan mektupta, "Artık tartışma zamanı değil, artık acil eylem zamanı." ifadesi kullanıldı.

Mektupta Gazze'de kıtlığın hızla yayıldığına işaret edilerek, UNRWA'nın rolünün bu bakımdan çok önemli olduğu vurgulandı.

Hollanda UNRWA'ya finansal desteği askıya almıştı

Hollanda hükümeti, ocak ayında İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine finansal desteğini askıya almıştı.
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