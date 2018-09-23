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Hollanda Büyükelçiliğine Dişli atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dişli atandı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:45
Hollanda Büyükelçiliğine Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükelçi atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şaban Dişli’nin atandığı bildirildi.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

22 Şubat 1958'de Sakarya Geyve doğumlu olan Şaban Dişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.

Hollanda'da banka genel müdürlüğü görevinde bulunan Dişli, Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Dişli, 22, 23 ve 24. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22. dönemde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği; 23. dönemde AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı; 24. dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babası.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:45
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