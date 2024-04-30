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Sosyal Medya Hollanda Başbakanı Rutte'nin Erdoğan karşısındaki hali gündem oldu!
Sosyal Medya

Hollanda Başbakanı Rutte'nin Erdoğan karşısındaki hali gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:38:00 - 2024-04-30 22:42:52
Hollanda Başbakanı Rutte'nin Erdoğan karşısındaki hali gündem oldu!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Türkiye'ye gelmişti.

Rutte ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından fotoğraf çektirmek üzere ayağa kalkan Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elini uzattı. Erdoğan ise Rutte'ye el işareti yaparak konuşma yapılan alanın önüne geçmemesini istedi.

Erdoğan'ın ne dediğini önce anlayamayan Rutte ters yöne hareket etti. Ardından fotoğrafın çekileceği yere yöneldi.

Basın toplantısından sonra yaşananlar sosyal medyada viral oldu.

Türkiye dün yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini üye ülkelere bildirmişti.
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