Hollanda Başbakanı Rutte'den koronavirüs aşısı itirafı

Ülkede Temsilciler Meclisi’nde, muhalefetin yanı sıra koalisyon partilerinin de eleştirdiği, hükümetin aşı politikasını tartışmak üzere oturum düzenlendi.

Rutte, oturumda, hükümetin aşı politikasına yönelik eleştirilere karşı açıklamalarda bulundu.

Hükümetin aşılama stratejisinde yanlış aşı firması üzerinden plan yaptığını söyleyen Rutte, "Kasım ayının sonunda başka bir aşının daha erken hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Pfizer aşısının daha erken hazır olduğu ortaya çıktığında, Hollanda buna hazırlıklı değildi." diye konuştu.

Rutte, aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi olacağını belirterek, diğer ülkelerden gelen aşılama görüntülerini gördüğünde birçok kişi gibi üzüntüden "dudaklarını ısırdığını" dile getirdi ve "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ilk aşılama daha önce planlanan 8 Ocak tarihinden iki gün önce başlayacak.

Aşı, 6 Ocak'ta, ilk olarak bazı kentlerdeki hastane çalışanlarına uygulanacak.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da dün yaptığı açıklamada, Hollanda'nın aslında aşılamaya daha erken başlayabileceğini fakat yanlış aşıya odaklanıldığını itiraf ederek, "Yanlış yapıldıysa bunu itiraf ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.