Hokeyde Gaziantep finalinde şampiyon Volkan Group
Amasya'da oynanan Hokey Salon Süper Lig, Süper Final karşılaşmasında Gaziantep takımlarının karşı karşıya geldiği maçta final maçını 7-6 kazanan Volkan Volkan Group, Süper Lig şampiyonu oldu.
Amasya'da oynanan Hokey Salon Süper Lig, Süper Final karşılaşmasında Gaziantep takımlarının karşı karşıya geldiği maçta final maçını 7-6 kazanan Volkan Volkan Group, Süper Lig şampiyonu oldu.
Hokey Salon Süper Ligi Erkekler Play-Off finalinde Gaziantep’in iki güçlü temsilcisi Gaziantep Polisgücü ile Volkan Group Hokey Takımı, saat 13.00’te Amasya’da oynanan final mücadelesinde Salon Süper Ligi şampiyonu olmak için karşı karşıya geldi.
Bilal Çeker'in başkanlığını yaptığı Volkan Group Spor Kulübü Hokey takımı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekerken Hokey Salon Süper Lig, Süper Final karşılaşmasında Gaziantep Polisgücü ile oynanan final karşılaşmasını 7-6 kazanarak şampiyon oldu.