‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!

Sokakta röportaj veren bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'nun karanlık yüzünü ifşa etti.

İBB başkanı İmamoğlu'nun gerçek yüzünü İstanbullular ortaya döküyor. Sokakta röportaj veren bir vatandaş İmamoğlu'nun karanlık yüzünü ifşa etti. Beylikdüzü sakini olan ve İmamoğlu'nu çok iyi tanıdığını iddia eden vatandaş İmamoğlu ailesinin geçmişte işlettiği İmamoğlu fırınının üst katının kuamrhane olduğunu iddia etti. Videonun ardından İmamoğlu ek bir açıklama yapamadı.

Sosyal medyada infiala sebp olan video bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bir kullanıcı 'Bu abiyi hatırlayan var mı? Adam bizi bağıra bağıra uyardı ama dinleyen olmadı.' dedi.

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