Hodri meydan! ‘Gürültülü ziyaretin’ fotoğraflarını göster Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bundan yirmi sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum" dedi. Göz göre göre yalan söyleyen Akşener, "Ey Akit, Vakit’in sahipleri, 1999. Hatırlıyor musunuz, panik içinde, Kocaeli’nden milletvekili adayı olan, Refahyol’un İçişleri Bakanı Meral Akşener’i panik içinde arayıp ‘abla ne olursun, bizi gürültü ile ziyaret et’ dediğinizde, sizi ziyarete gelmiştim. Kimseyi bulaşmamıştınız, çünkü hepsi korkaktı. Nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam, bu defa da Dilek kızımın yanına koştum…" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in 1999'da Akit'e yönelik herhangi bir ziyareti olmadı, bilakis 2004 senesinde kendisi aday olurken destek istemek için Akit'e ziyarette bulundu ve Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Akşener'in açıklamaları da masaya yatırıldı.

"Akşener köşeye sıkıştıkça, HDP ile yaptığı ittifakı halka izah edemedikçe, böyle çıkışlarla gündemi değiştirmeye çalışıyor" diyen Karahasanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

Akşener diyor ki, "Akit gürültülü bir ziyaret yapmamı istedi, kamuoyu yanımızda olduğunu bilsin, dedi." Ben de diyorum ki, yalan söylüyorsun Meral Akşener. 1999 yılında ben bu gazetede yazı işleri müdürüyüm, rahmetli Hasan Karakaya bu gazetenin genel yayın yönetmeni, gazetenin imtiyaz sahibi abim Mustafa Karahasanoğlu... Şu fotoğrafa baksın herkes, kim kimden yardım istiyor şurada? 2004'te oldu bu olay. 1999'da böyle bir şey yok. Göster şu gürültülü ziyaretin fotoğraflarını Meral Akşener.