Hoca’yı düşmanları da andı

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Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu merhum Necmettin Erbakan, Hakk’a irtihalinin 11’inci sene-i devriyesinde bütün ülkede ve İslam aleminde hayır dualarıyla yâd edilirken, istismarcılar da Zillet çatısı altında buluştu. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Erbakan’ı Anma Programı, Erbakan düşmanlarını bir araya topladı. SP’yi peşine takan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ile birlikte 6+1 parti, Erbakan’ı anma programında bir araya geldi. 28 Şubat sürecinde zulmün ana aktörlerinin siyasi uzantısı CHP’nin başında bulunan Kılıçdaroğlu ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un Erbakan Hoca’yı anma etkinliğinde boy göstermesi “İstismarın böylesi” dedirtti.

Akşener son anda kaçtı

Programda, İslam’a hakaretleriyle bilinen marjinal sol örgüt sempatizanı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Anma merasiminde Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da CHP gölgesi altında boy gösterdi. Davetliler arasında yer alan İP Lideri Meral Akşener’in katılım sağlamaması dikkat çekti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ilk sözleri, AK Parti döneminde inşa edilen Haliç Kongre Merkezi’nin görkemini ortaya koyması bakımından manidar karşılandı.

Kılıçdaroğlu öve öve bitiremedi

SP’nin Erbakan programında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, “Erbakan’ın milliliği ve vatanseverliğinde kin ve nefrete yer yoktu. Çokluğu hak sebebi olarak görmüyordu. Birlikte üretmenin, hakça bölüşmenin tarafındaydı” dedi. Saadet Partisi’nin CHP kontenjanından milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, programdaki protokolde CHP İl Başkanı’nın gerisinde yer aldı. Canan Kaftancıoğlu, liderlerle birlikte ön protokoldeki oturma düzeninde bulunurken, SP’li milletvekili Karaduman ikinci sıradaki oturma grubunda, Kaftancıoğlu’nun arkasında saf tuttu.