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Hocasından Cenk Tosun açıklaması!

Everton teknik direktörü Silva, bu sezon ilk golünü atan Cenk Tosun hakkında konuştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:26
Hocasından Cenk Tosun açıklaması!

Premier Lig'de ilk golünü Fulham karşısında atan Everton'un milli forveti Cenk Tosun, teknik direktörü Marco Silva hakkında övgü dolu sözler aldı.

Ligde ilk golünü 7. haftada bulan Türk forvet hakkında konuşan Silva, ''Cenk için çok zor bir durumdu. Onunla konuştum. Sadece gol atamadığı için değil, burada kararları veren kişi olduğum için. Gol atamamak onun için çok zor bir şey. Diğer forvetler için de aynısı geçerli ama Cenk'in gol atıp takımda rahat bir nefes alması bizim için çok önemli. Çok iyi bir bitirici. Gollerini atmaya devam edecek.'' dedi.

''KAÇIRDIĞI GOLLER İÇİN ÇOK ÜZGÜNDÜ''

Cenk'in kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Everton teknik direktörü, ''West Ham maçında kaçırdığı goller için çok üzgün bir durumdaydı. Ona bizim için çok önemli goller atacağını ve mutlu olması gerektiğini söyledim.'' diye konuştu.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:26
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