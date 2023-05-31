Hocası için iletişim sistemi geliştirdi

Lise öğrencisi Mehmet Raşit Öztürk, mezun olduğu ortaokuldaki öğretmeninin trafik kazası sonucu felç kaldığını ve konuşamadığını öğrenince onun için neler yapabileceği konusunda araştırma yaptı. İletişim eksikliğinin büyük sorun yaşattığını öğrenen Öztürk, çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Öztürk, hastanın sıklıkla ihtiyaç duyduğu kelime ya da cümleleri göz bebeği hareketleri sayesinde ses ile yazıya çeviren sistem geliştirdi. Öztürk, çok sevdiği öğretmeni için geliştirdiği sistemin aslında büyük bir kesimin ihtiyacına cevap verebileceğini söyledi. Sistemi doktor ve hasta yakınlarının izniyle bazı hastalara uyguladıklarını anlatan Öztürk, “Hastalar, artık aileleriyle temel konularda iletişim kurabiliyor” dedi.