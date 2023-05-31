  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte batıyı çıldırtacak karar

Rusya'dan Türkiye şaşırtan dev yatırım! Olay projeler, müjde haber geldi: Petrol zengininden Türkiye'ye Havalimanı! Flaş karar

Ekşi Sözlük'te 'hain' hamle! AK Partili esnafı 'fişleme' çalışması

Sıcak haber geldi! Türkiye orada petrol aramaya başladı, müjdenin eli kulağında

Asgari ücrette alt sınır belli oldu! Süreç başladı, işte tarihi rakam

Milyarlarca dolar cepte kaldı! Yüzde 36 azaldı! Albayrak döneminde atılan dev adımlar etkisini gösteriyor

Bakanlık harekete geçti! Rezalet görüntü! Küçük kızı alkol masasında oynattılar

Barış Arduç diziyi terk etti! Büyük Selçuklu hayranları şokta, final geliyor

Zelenski’den karşı taarruz açıklaması

31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı
Teknoloji Hocası için iletişim sistemi geliştirdi
Teknoloji

Hocası için iletişim sistemi geliştirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:20:00 -
Hocası için iletişim sistemi geliştirdi

Kayseri’de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Raşit Öztürk, göz bebeği hareketlerini ses ve yazıya dönüştüren sistemle konuşma güçlüğü çeken hastalara destek olmayı hedefliyor.

Lise öğrencisi Mehmet Raşit Öztürk, mezun olduğu ortaokuldaki öğretmeninin trafik kazası sonucu felç kaldığını ve konuşamadığını öğrenince onun için neler yapabileceği konusunda araştırma yaptı. İletişim eksikliğinin büyük sorun yaşattığını öğrenen Öztürk, çalışmalarını bu yönde sürdürdü. Öztürk, hastanın sıklıkla ihtiyaç duyduğu kelime ya da cümleleri göz bebeği hareketleri sayesinde ses ile yazıya çeviren sistem geliştirdi. Öztürk, çok sevdiği öğretmeni için geliştirdiği sistemin aslında büyük bir kesimin ihtiyacına cevap verebileceğini söyledi. Sistemi doktor ve hasta yakınlarının izniyle bazı hastalara uyguladıklarını anlatan Öztürk, “Hastalar, artık aileleriyle temel konularda iletişim kurabiliyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23