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Hoca'nın kemikleri sızladı! Erbakan'ın televizyonunda IMF övgüsü

Merhum Necmettin Erbakan'ın televizyonu TV5'te yayınlanan Ekonomi ve Ötesi programında Karar yazarı İbrahim Kahveci, IMF'yi öven açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2019 Salı 18:05

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Hayatını bağımsız ve büyük Türkiye'ye adayan Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın kurduğu TV5'te Hoca'nın kemiklerini sızlatan ifadeler kullanıldı.

TV5'te dün yayınlanan 'Ekonomi ve Ötesi' programına konuk olan Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin ekonomi politikalarını kötüleyerek yıllarca ülkemizi ve az gelişmiş onlarca ülkeyi sömüren IMF'nin sömürü çarkına çanak tutan ifadeler kullandı.

Milli Görüş kanalında IMF övgüsü

Kahveci, programın sunucusu Deniz Gez tarafından sorulan, "Seçimlerden sonra IMF'nin kapısı çalınacak mı?" sorusuna verdiği cevaplarla adeta borca batmış eski Türkiye özlemini dile getirdi:

"Tekrar eskiye dönelim dersek, tekrar Türkiye'nin sorunlarını reformlarla çözelim dersek o zaman orda şunu şey yaparız, AK Parti'nin kadro yapılanmasının baştan aşağı değişmesi gerekir. Liyakat üzerine yeni bir kadrolaşma oluşması gerekir falan, o zaman IMF de olur. Çünkü IMF gelince şunu söylüyor: Kurallarını değiştir. Kuralların objektif olsun. Mesela ihale sistemini değiştir. Mesela şunu IMF'nin olduğu yerde yapamazsın; bir ihaleyi, 100 milyon dolara bir şirket veriyor, sen o ihaleyi iptal edip 350 milyon dolara kendine çok yakın olan başka bir şirkete veremezsin. IMF böyle demiyor. İhale sistemin objektif olsun diyor; açık olsun diyor. Kim hak kazanırsa o kazansın diyor. Ha IMF bunu senin için mi söylüyor, hayır senden alacaklılar parasını rahat tahsil edebilsin diye söylüyor bunu" dedi.

Erbakan sömürü çarkına böyle karşı çıktı

IMF'nin faiz sistemine karşı olduğunu her daim dile getiren Erbakan Hoca, 2003 yılında Ali Kırca'nın sunduğu programa katılarak faiz hakkındaki düşüncelerini ve Türkiye'ye verebileceği zararları açıklamıştı.

"Motorda yanma nasıl olur biliyor musun sen, önce bir tane yakıt molekülü oksijenle birleşir, buradan bir ısı çıkar, bu ısı iki tane molekülü reaksiyona sokar. Oradan çıkan ısı dört, dört sekizle çıkar. İlk başta böyle iki, dört diye ve bir de bakarsın ki bir yerde patlama olur. Faiz de böyledir. Yüzde 5 ne olacak dersin, 7 sene sonra yüzde 100 olur" diyerek IMF'nin sahip olduğu bu faiz anlayışıyla Türkiye'yi bitirebilecek böyle bir sistemi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti.

"Biz, gelen IMF heyetini çay içirip uğurladık"

Katıldığı başka bir programda "Amerika bu teklifleri bize yapmaya cesaret edemezdi" diyen Erbakan, gelen IMF heyetlerini çay içiri uğurladıklarını da belirtmişti.

"Biz iktidarda olduğumuz zaman ki olduk bugüne kadar da. 74, 78'de ve ondan sonra 95, 96 yıllarında biz iktidarda olduk. Onun için biz yeni gelecek insanlar değiliz. Biz iktidarda olduğumuz zaman Amerika bu teklifleri bize yapmaya cesaret bile edememiştir. Biz, gelen IMF heyetini çay içirip uğurladık. Biz size yardım edelim dedik. Dolayısıyla Milli Görüş bu milletin potansiyeline inanıldığı zaman mutlaka milletin meselelerini çözmenin imkanları, yolları vardır. Bunun için ille milli menfaatin ilkelerine aykırı hareket edip bütün Ortadoğu'yu ateşe vermeye lüzum yoktur. Bu çok yanlış bir şeydir."

"Bilimle sorunumuz var, üniversitelere ilahiyatçı atıyoruz"

İbrahim Kahveci'nin program içerisinde kullandığı "Bilimle sorunumuz var, üniversitelere ilahiyatçı atıyoruz" ifadesi de Milli Görüş kanalında ilahiyat ve din karşıtlığının bir örneği olarak hafızalara kazındı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:05
  1. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan
  2. Milli Görüş
  3. TV5
  4. Ekonomi ve Ötesi
  5. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci
  6. IMF
  7. Ali Kırca

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  • TÜRK MİLLETİTÜRK MİLLETİ57 dk önce
    S.P artık siracetten çıktı.Allah ıslah etsin.Birkaç oy için bu şaklabanlıklar yapılmaz.Hocamızın kemikleri sızlıyor.Yazıklar olsun sizlere
  • Mehmet Kamil ÖztürkMehmet Kamil Öztürk1 sa önce
    100tl teklif veren firmayı iptal edip,kendine yakın firmaya 350 tl ile ihale veren diyor,neden bir örnek vermiyor.Şu firma bu firma desin.Elini tutan mı var...
  • mustafamustafa1 sa önce
    desenize bizim milli, olmuş ZİLLİ.hani boşuna dememişiler ne oldum değil ne olacam demeli.işte birzamanlar milli olanlar bugün hem ZİLLİ hemde  olmuşlar.
  • AlperAlper1 sa önce
    500 milyar dolar hem de en yüksek faizle borç alanları övenler,yarın IMF gelirse,onu da övmekden çekineçeklerini zannetmem.Yabancı para sevabına gelmez,hem gelirken,hem de giderken öper gider derler,yalan mı?

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