Hocalı soykırımının 30’uncu yıl dönümü için konferans

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Derneği tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Diaspora Destekleme Fondu ve Türk Aksakkalları Birliği-TAİB tarafından organize edilen konferansa 26 Şubat'ta halk ve medya temsilcileri katılacağı belirtildi. Ayrıca, Girne'deki Amerikan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konferansa Azerbaycan heyeti de katılacak.

Türk Aksakkalları Birliği-TAİB Teşkilat Komitesi Başkanı, Akademisyen Sudeyif İmamverdiyev Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu üyeleri - Milletvekilleri Anar Iskandarov, Ramil Hasan, Elshad Mirbashiroglu, Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Konseyi Üyesi Beşar Kömür, TAİB Yönetim Ofisi temsilcilerinden Nijat Dağlar, Elnur Eltürk ve Azerbaycan Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümet üyeleri, üniversite rektörleri ve milletvekilleriyle de görüşecek. İki ülke arasındaki halkla ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve iki ülke halkı arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için görüşmeler yapılacaktır. Azerbaycan heyeti ayrıca Savaş Müzesi, Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Açık Hava Askeri Müzesi'ni ziyaret edecek.