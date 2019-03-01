'Hocalı Soykırımı' sosyal medya gündemini salladı!

“Hocalı İçin Paylaş” Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası İdare Komitesi tarafından açıklanan bilgiye göre; Kampanyanın başladığı ilk dakikalardan sonra 24 saat içinde sosyal medya kullanıcıları toplam 51 bin 322 tweet paylaşıldı. Kampanyanın hashtagları toplam olarak 33 bin 226 kez retweet edildi.

Twitter sosyal medya ağında gerçekleştirilen kampanyanın görülme sayısı 55 milyon 570 bin 492 oldu.

Kampanya Top Trend olarak, Türkiye`nin Twitter gündeminde toplam 12 saat varlığını korudu, 12 saatin 4 saatindeyse Türkiye gündeminde 1. olmayı başardı. Kampanya sonuçları Twitter tarihinde Hocalı Soykırımı ile ilgili rekor sonuçtur.

#hocalıiçin – 2.5 saat, #hocalıyaadalet – 1.5 saat boyunca Twitter`da ilk sıradaydı. Kampanya 5 saat içinde Türkiye gündeminde ilk 3’lükte, bu sürenin 3 saatindeyse ilk 5’likte yer aldı.

Nasıl başladı?

“Hocalı İçin Paylaş” Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi`nde düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinlikte öncelikle Hocalı Soykırımı kurbanlarının anısı bir dakikalık saygı duruşu ile yâd edildi.

Kampanyanınn açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Saffet Sancak, Azerbaycan Milli Meclisi`nin Milletvekili Sona Aliyeva, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı prof. dr. Sedat Murat, Palmali Şirketler Grubu Başkanı Mübariz Mensimov, İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy, Yeni Çağ Medya Grubu Agil Alesger, Türk sanatçılar Hülya Avşar, Ahmet Şafak, Ercan Saatçi ve diğer ünlü isimler katıldı.

Agil Alesger, Nihat Allahyarlı ve Reşit Mustafazade`nin koordinatör olduğu “Hocalı İçin Paylaş” Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası sırasında gönüllüler, #hocalıiçinpaylaş və #shareforkhojaly hashtagları ile sosyal medyada kampsamlı çalışmalar yaptılar.

Üzerinde “Hocalı İçin Paylaş” Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası`nın özel tişörtü olan, sosyal medya alanında özel eğitim görmüş gönüllüler gün boyunca bu hashtaglarla Hocalı Soykırımı ve Karabağ gerçeklerinin dünyaya ulaştırılması için büyük çaba sergilediler.

Önceden “Hocalı İçin Paylaş” sırasında 200 gencin aynı anda paylaşım yapması planlansa da 400’den fazla genç, bu kampanya için gönüllü oldu. Üniversite yönetimi, Fen Fakültesi Kurul Odası’nı da açarak tüm gönüllülerin katılımına fırsat verdi.

Türkiye’nin yüzlerce ünlü ismi; siyasetçiler, yazarlar, bilim adamları, sanatçılar ve işadamları kampanyaya katılarak, Hocalı Soykırımı`nın tanıtılmasına çalıştı.

Ayrıca sadece Twitter`da değil, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında da Sibel Can, Mahsun Kırmızıgül, Kubat, Hadise, Hakan Mengüç gibi ünlü isimler “Hocalı İçin Paylaş”a destek oldular.

Ayrıca Palmali‘nin girişimiyle İstanbul’un en önemli 600 noktasında bilboardlar asıldı ve insanlar “Hocalı İçin” paylaşım yapmaya çağırıldı. Söz konusu bilboardlar Mart ayının ilk on gününde İstanbul sokaklarında olacak.

Kaynak: Yenicag.az