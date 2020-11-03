  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hocalı katliamının başrolüne ağır darbe! Dünyaya böyle anons ettiler
Dünya

Hocalı katliamının başrolüne ağır darbe! Dünyaya böyle anons ettiler

1992'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği Hocalı katliamında yaptığı baskınlar ile akıllarda kalan "Aramo" taburunun komutanı Albay Aram Torgomyan, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekatta ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:13:00 -
Hocalı katliamının başrolüne ağır darbe! Dünyaya böyle anons ettiler

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamında zehirli top mermisi kullanan Ermeni güçleri, birçok Azerbaycan vatandaşına ağır işkencelerde bulundu. Çocuk kadın fark etmeden gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi.

Hocalı'yı hedef aldılar

2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasaba olan Hocalı'da Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermeniler daha sonra Hocalı'yı hedef aldı.

İşkence Yaptılar

Azerbaycan resmî kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi ise rehin alındı, 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay