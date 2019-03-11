Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde

Mustafa Durmaz İstanbul

Beden Eğitimi dersinin zorunlu tutulmasını eleştirdiği gerekçesiyle hedef haline getirilen ve tescilli bir ‘sapık’ tarafından hayatı karartılan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’yı öğretmenlikten ihraç eden Milli Eğitim Bakanlığı, minicik yavrularımıza her geçen gün düşmanlık aşılayan terör yandaşlarının okullarda “öğretmenlik” yapmasına ise göz yumuyor. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmek için açtığı dava, “öğretmenliğe uygun değildir” gerekçesi ile reddedilirken, terör örgütü üyeliğiyle yargılanan sözde öğretmenlerin “mesleki uygunluğu” tartışma konusu oldu.

İslami ölçüden bahsetmek “cinsiyet ayrımcılığı” oldu

Toplumun büyük bir çoğunluğunun rahatsız olduğu karma eğitim rezaletine getirdiği eleştirileri sebebiyle mesleğinden edilen Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’ya ikinci darbe de yargıdan geldi. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmek için açtığı dava, Konya 1. İdare Mahkemesi tarafından ”Öğretmenliğe uygun değildir” gerekçesi ile reddedildi. Sınıfa girerken dahi kapıyı tıklayarak giren bir öğretmenin sosyal medya paylaşımlarının kaygı verici olduğunu öne süren mahkeme heyeti, Harmancı’nın öğretmenlik görevini yürütemeyeceği kanaatini vardığını ifade etti. Burak Mutlu ve Ümit Toprak’ın üye hakim, Nurullah Çelik’in ise başkanlık yaptığı Konya 1. İdare Mahkemesi, haksız yere işinden edilen Ercan Harmancı’ya ait paylaşımları “cinsiyet ayrımcılığı” olarak yorumladı.

MEB bunları görmez ama biz yazalım

Cinsel taciz başta olmak üzere hırsızlık, gasp, yağma, cumhurbaşkanına hakaret gibi 9 suçtan hüküm giydiği ve 30.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Melih Gürler isimli bir suç makinesinin şikayeti sonucu hakkında dava açılan Harmancı’yı ihraç eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) terör sempatizanları karşısında üç maymunu oynuyor. Sosyal medyada terör örgütü PKK yanlısı paylaşımlarda bulunarak güvenlik güçlerini hedef alan Helin Doğan isimli sözde eğitimci, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Terörü ve teröristleri öven paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan Helin Doğan’ın yargı süreci ise devam ediyor. 27 Mayıs 2016’da hapis cezası alan ve terör yandaşlığı tescillenen Doğan, Fatih’teki Engin Sever Anaokulu’nda görev yapıyor.

Silahlı terör örgütü üyesinden öğretmen olur mu?

Silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp, bilahare tahliye olan Serkan Ayalp de MEB’in öğretmen kadrosundan besleniyor. Piripaşa İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaptırılan Serkan Ayalp, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 2012 tarihinde tutuklanmış ve 4 ay boyunca cezaevinde yatmıştı. “Minicik yavrularımız kimlere emanet” diyen öğrenci velilerinin şikayetlerine rağmen PKK’lı öğretmen, görevine devam ediyor. Akit’in ulaştığı sözde öğretmen ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Bunun araştırılması niye? Bununla ilgili Milli Eğitim var” demekle yetinmişti.

FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı olmaması için hayatını feda eden, hayatı pahasına çarpışan kahramanlara “koyun” benzetmesinde bulunan Nihat Çetin ise Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Çetin’in ayrıca okul içinde siyaset yaparak, öğrencilerinin hangi partiyi tuttuğunu sorduğu, kendi görüşünden olmayanları ise dışladığı kamuoyuna yansımıştı. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine direnen Türk milletine hakaret eden paylaşımları üzerine görüştüğümüz Nihat Çetin, gazetemize konuşmak istemediğini söylemişti.. “15 Temmuz darbesine inanmıyor musunuz?” sorumuza sessiz kalan öğretmen Çetin, “8-10 yaş civarındaki öğrencilerinize hangi partiyi tuttuğunu sordunuz mu?” sorusuna ise bilgi vermeyeceğini belirtmişti. İslami hassasiyetlere sahip öğretmenleri “suçlu” ilan edip meslekten atan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yanlışlarını ne zamana kadar sürdüreceği ise uzun süre merak konusu olacak anlaşılan.

MEB’in terör örgütü PKK üyeliğiyle yargılanan, aziz şehitlerimize hakaretler savuran Helin Doğan, Serkan Ayalp ve Nihat Çetin gibi militanların “öğretmen” olarak okullarda barındırması büyük tepkiye neden oluyor.

Ercan Harmancı, “Bir okulda soyunma odası diye varsa; bu zillet bu ümmete yeter” dedi, ihraç edildi…