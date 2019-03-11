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Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde

30 yıl hapis cezasına çarptırılmış bir cinsel taciz hükümlüsünün şikayetiyle hayatı karartılan ve akabinde işinden olan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmek için açtığı dava, “Öğretmenliğe uygun değildir” gerekçesi ile reddedildi. Çocuklarımıza düşmanlık aşılayan terör yandaşları ise hâlâ görevlerine devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:04
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Beden Eğitimi dersinin zorunlu tutulmasını eleştirdiği gerekçesiyle hedef haline getirilen ve tescilli bir ‘sapık’ tarafından hayatı karartılan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’yı öğretmenlikten ihraç eden Milli Eğitim Bakanlığı, minicik yavrularımıza her geçen gün düşmanlık aşılayan terör yandaşlarının okullarda “öğretmenlik” yapmasına ise göz yumuyor. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmek için açtığı dava, “öğretmenliğe uygun değildir” gerekçesi ile reddedilirken, terör örgütü üyeliğiyle yargılanan sözde öğretmenlerin “mesleki uygunluğu” tartışma konusu oldu.

İslami ölçüden bahsetmek “cinsiyet ayrımcılığı” oldu

Toplumun büyük bir çoğunluğunun rahatsız olduğu karma eğitim rezaletine getirdiği eleştirileri sebebiyle mesleğinden edilen Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’ya ikinci darbe de yargıdan geldi. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın mesleğine geri dönmek için açtığı dava, Konya 1. İdare Mahkemesi tarafından ”Öğretmenliğe uygun değildir” gerekçesi ile reddedildi. Sınıfa girerken dahi kapıyı tıklayarak giren bir öğretmenin sosyal medya paylaşımlarının kaygı verici olduğunu öne süren mahkeme heyeti, Harmancı’nın öğretmenlik görevini yürütemeyeceği kanaatini vardığını ifade etti. Burak Mutlu ve Ümit Toprak’ın üye hakim, Nurullah Çelik’in ise başkanlık yaptığı Konya 1. İdare Mahkemesi, haksız yere işinden edilen Ercan Harmancı’ya ait paylaşımları “cinsiyet ayrımcılığı” olarak yorumladı.

MEB bunları görmez ama biz yazalım

Cinsel taciz başta olmak üzere hırsızlık, gasp, yağma, cumhurbaşkanına hakaret gibi 9 suçtan hüküm giydiği ve 30.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Melih Gürler isimli bir suç makinesinin şikayeti sonucu hakkında dava açılan Harmancı’yı ihraç eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) terör sempatizanları karşısında üç maymunu oynuyor. Sosyal medyada terör örgütü PKK yanlısı paylaşımlarda bulunarak güvenlik güçlerini hedef alan Helin Doğan isimli sözde eğitimci, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Terörü ve teröristleri öven paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan Helin Doğan’ın yargı süreci ise devam ediyor. 27 Mayıs 2016’da hapis cezası alan ve terör yandaşlığı tescillenen Doğan, Fatih’teki Engin Sever Anaokulu’nda görev yapıyor.

Silahlı terör örgütü üyesinden öğretmen olur mu?

Silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp, bilahare tahliye olan Serkan Ayalp de MEB’in öğretmen kadrosundan besleniyor. Piripaşa İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaptırılan Serkan Ayalp, silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 2012 tarihinde tutuklanmış ve 4 ay boyunca cezaevinde yatmıştı. “Minicik yavrularımız kimlere emanet” diyen öğrenci velilerinin şikayetlerine rağmen PKK’lı öğretmen, görevine devam ediyor. Akit’in ulaştığı sözde öğretmen ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Bunun araştırılması niye? Bununla ilgili Milli Eğitim var” demekle yetinmişti.

FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı olmaması için hayatını feda eden, hayatı pahasına çarpışan kahramanlara “koyun” benzetmesinde bulunan Nihat Çetin ise Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Çetin’in ayrıca okul içinde siyaset yaparak, öğrencilerinin hangi partiyi tuttuğunu sorduğu, kendi görüşünden olmayanları ise dışladığı kamuoyuna yansımıştı. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine direnen Türk milletine hakaret eden paylaşımları üzerine görüştüğümüz Nihat Çetin, gazetemize konuşmak istemediğini söylemişti.. “15 Temmuz darbesine inanmıyor musunuz?” sorumuza sessiz kalan öğretmen Çetin, “8-10 yaş civarındaki öğrencilerinize hangi partiyi tuttuğunu sordunuz mu?” sorusuna ise bilgi vermeyeceğini belirtmişti. İslami hassasiyetlere sahip öğretmenleri “suçlu” ilan edip meslekten atan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yanlışlarını ne zamana kadar sürdüreceği ise uzun süre merak konusu olacak anlaşılan.

MEB’in terör örgütü PKK üyeliğiyle yargılanan, aziz şehitlerimize hakaretler savuran Helin Doğan, Serkan Ayalp ve Nihat Çetin gibi militanların “öğretmen” olarak okullarda barındırması büyük tepkiye neden oluyor.

Ercan Harmancı, “Bir okulda soyunma odası diye varsa; bu zillet bu ümmete yeter” dedi, ihraç edildi…

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:04
  1. İstanbul
  2. Beden Eğitimi dersi
  3. Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı
  4. Milli Eğitim Bakanlığı
  5. Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı
  6. Burak Mutlu
  7. Ümit Toprak
  8. Nurullah Çelik
  9. Konya 1. İdare Mahkemesi
  10. Ercan Harmancı
  11. Cinsel taciz
  12. PKK
  13. Melih Gürler
  14. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  15. Helin Doğan
  16. Engin Sever Anaokulu
  17. Silahlı terör örgütü
  18. Silahlı terör örgütü üyeliği
  19. Serkan Ayalp
  20. Akit
  21. Nihat Çetin
  22. Beylikdüzü İhlas İlkokulu
  23. MEB

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 11 dk önce
    Türkiyede önce bir yargı sistemi değişmeli , gerekirse Hakimler acilen değiştirilmeli ve iktidar Hükümetide bir an Adaleti sağlamalı , memleketi bir kişi yönetiyor ama söz hakkı yok ,hepsi lafta kaldı ,hala eski hamam eski tas .
  • kenan yakutkenan yakut44 dk önce
    yeter söz milletindir kelimesinin altını doldurun yada o yolda olanları koruyun
  • ........52 dk önce
    Yargı ve merkez bankasında kuyım gerek. Münafık pislikler temizlenmeli.
  • Şeref KazanŞeref Kazan57 dk önce
    AK parti yaşasınki.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN58 dk önce
    Sadece MEB değil, Sanayi Bakanlığında FETÖCÜLER yeni bakana AK Partilileri doğuya sürdürdü! Tüm komünistler ve FETÖCÜLER Merkezde Bakanın çevresinde kaldı.
  • HarunHarun1 sa önce
    Hakimlerin isimlerine bakarmisin,BURAK NURULLAH ama islam düşmanı hayret etmemek mümkün değil
  • Sina SALIKSina SALIK1 sa önce
    meclise ile türbanlı sarıklı giremezken poşalı terörist temsilcileri rahatça girebiliyor. milliyetçi teröristlerin korkulu rüyası süleyman soylu açıklasın buyursun.
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Ve boylece 'islam pkk'dan daha tehlikelidir' diyen guven erkaya tipi 28 subat'in sapik darbeci anlatyisina yavas,yavas donduruluyoruz.
  • Zekeriya ErtuşZekeriya Ertuş1 sa önce
    Onlara beddua ettim şeytani umutları kıyamete kadar devam etsin ve öylece can versinler diye zafer İslamındır! Siz sadece sabredin
  • TenkitTenkit1 sa önce
    Mahkemenin verdiği kararı beğenmeyip yargıyı çok güzel eleştiriyorsunuz. Hemde o mahkemedeki hakimleri isimleriyle ifşa edip mesleklerini yapmalarına engel oluyor. Korku yaratıp baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Başka bir zamanda yargı tarafsız değil diyenlere demedik laf bırakmıyorsunuz. Bu ikiyüzlü hareketleriniz hic inandırıcı olmuyor.
  • Suat KılıçSuat Kılıç1 sa önce
    Bu habere çok sayıda yorum gelmeli, Milli Eğitimin tutumu eleştirilmeliydi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Ne Saçmalık, Devlet Neden Gereğini Yapmıyor?

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