0553 313 94 23

Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Bursa’da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 10:28
Hobi olarak başladığı işte usta oldu

Bursa’da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.


Ahmet Bektaş, uzun yıllar memur olarak çalıştı. Hafta sonu meraklı olduğu cağ döneri arkadaşları arasında pişirmeye başladı. Bektaş’ın döneri o kadar beğenildi ki, şimdi Türkiye’nin her yerinden özel günlerde cağ döner pişirme teklifi geliyor. Bir gün önceden hazırladığı etleri özel sosuyla karıştıran usta, odun ateşinde ağır ağır pişirdiği cağ döneri müşterilerine ikram ediyor. Yaptığı döner o kadar beğeniliyor ki, bir porsiyon yemek isteyen lezzeti karşısında iki porsiyon yiyor. En son Bursa’da sevgi evlerinde kalan koruma altındaki çocuklar için ücretsiz cağ döner pişiren Ahmet Bektaş’ın etleri kısa süre içinde tükendi. Çocuklar ustanın dönerini çok beğendiklerini söyleyerek teşekkür etti.


Bu işi hobi olarak yapmaya başladığını, ancak gelen teklifler üzerine profesyonel boyuta taşıdığını ifade eden Ahmet Bektaş, "Bu işe ilk başlarda arkadaşlarımla neşeli vakit geçirmek ve cağ kebap yapmak için başladım. Yaptığım cağ kebap arkadaşlarım arasında çok beğenildi. Sonra başka yerlerden de bize pişir denmeye başlandı. Hobi olarak başladığım bu işi profesyonel zemine taşıdım. Şimdi Türkiye’nin her yerinden özel günlerde cağ kebabı pişirme teklifi geliyor. Ben sadece şu an Bursa’daki teklifleri değerlendiriyorum. Bugün de koruma altındaki çocuklarımıza hazırladığımız cağ kebabımızı kestik, çok beğendiler" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül: "Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti. Bu da 125 milyon lira tasarruf anlamına geliyor."
    1. Adalet Bakanı Gül: "Elektronik..
    2. Avrupa'nın mülteci korkusu! Etten..
    3. Bayraklı Kent 1 yaşında
    4. Yeni eğitim ve öğretim yılı için..
    5. Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan..
    6. Bakan Gül: "(Diyarbakır’da nöbet tutan..
    7. Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve..
    8. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    9. İzmit Belediyesi okul bahçelerini yeni..
    10. Bakan Gül, "Diyarbakır’da anneler..
    11. Minibüsün tavanında 15 bin 50 paket..
    12. Tunceli’de Halk Sağlığı Haftası..
    13. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme temelli..
    14. Yıldız: “Emeğin ve emekçinin..
    15. Erdoğan 'kapıları açarız' demişti!..
    16. "Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye..
    17. THY’den 129 dolara Orta Avrupa..
    18. Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya..
    19. Bakan Gül: "FETÖ’yle mücadeledeki..
    20. UMKE’den Asar Mahallesi’nde tatbikat
    21. Yakınları ile iletişim kurmak için..
    22. Dörtyol’da "Sokakta Satranç Var"..
    23. Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana,..
    24. FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK..
    25. Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole..
    26. Çocukların okula mutlu başlamaları tüm..
    27. Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda..
    28. İHA muhabiri Olcay’a 2 ödül
    29. 5G ile kabuğunu kırıp zirveye oturacak
    30. Yenice Belediyesi festivale hazır
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!