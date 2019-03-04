0553 313 94 23

Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir kapısı oldu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde yaşayan Mehmet Sınav, hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliğini gelir kapısına dönüştürdü. Evinde 44 yıldır kaz beslediğini, 2016'dan beri de yetiştiriciliğini yapıp, sattığını belirten Sınav, ''Daha önce yemek için 40- 50 kaz besliyordum. Şimdi 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. 3 kuluçka makinemle ürettiğim kazları yetiştirip, satıyorum'' dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:50
Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir kapısı oldu

Aksaray'da bakkal işletirken, emekli olan Mehmet Sınav (68), 44 yıldır evinde hobi olarak beslediği kazların yetiştiriciliğine başladı. 3 senedir kaz yetiştirip, satan Sınav, ''Kaz yetiştirmeye hobi olarak başladım. Emekli olduktan sonra da yetiştirip, satıyorum. Şu an 300 damızlık kazla üretim yapıyorum. Evim Melendiz Çayı'nın kenarında. Kazlar ise çayın karşısında meralarda otlanıyor. Ayrıca onlara süt yemiyle takviye beslenme yapıyoruz'' diye konuştu. 



Kaz üretmek için 3 kuluçka makinesinin bulunduğunu dile getiren Sınav, ''Her biri bin 50 yumurta alabiliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin adet kaz üretip, sattım. Et verimi bakımından yüksek olan Almanya menşeli Emden kazı ile Toros kazlarını üretiyorum'' dedi. 



Kaz eti tüketiminin kış aylarında daha fazla olduğunu kaydeden Mehmet Sınav, ''Yaklaşık 1 aylık kaz yavrusunu 30 liraya, diğer besleyip, büyüttüklerimi de 100- 130 liraya satıyorum. Kış mevsiminde bol kar ve buz olduğunda kaz yağlanır ve etlenir. Bu yıl da kar iyi oldu. Geçen yıl ağırlıklı olarak Bursa'ya gönderdim, oradan da Kars'a gitti'' diye konuştu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:50
  1. Kars
  2. Bursa
  3. Aksaray
  4. Mehmet Sınav
  5. kaz yetiştiriciliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorlu Enerji’den abonelere fatura tahsilatı uyarısı
    1. Zorlu Enerji’den abonelere fatura..
    2. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    3. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    4. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    5. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    6. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    7. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    8. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    9. Cumhur ittifakından birlik ve..
    10. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    11. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    12. Almanya imamlara Almanca şartı..
    13. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    14. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    15. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    16. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    17. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    18. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    19. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    20. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    21. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    22. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    24. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    25. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    26. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    27. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    28. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    29. Bingöl’den kar manzaraları
    30. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"