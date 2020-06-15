Hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımını gelir kapısına dönüştürdü

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Hüseyin Terzioğlu, hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımını zamanla gelir kapısına dönüştürdü. Terzioğlu, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ürünler ortaya çıkarıyor.

Uzun yıllar ahşap tasarım ve imalatıyla uğraşan 44 yaşındaki Terzioğlu, bir arkadaşının isteği üzerine ahşaptan oyuncak yaptı. İşlerinin yoğunluğuna rağmen oyuncak üretimine hobi olarak devam eden Terzioğlu, gelen talepler üzerine bu alana ağırlık vermeye karar verdi.

Yeni makineler alarak çalışmalarına hız veren Terzioğlu, ürünlerini bir dönem yurt dışına da ihraç etti.

Oyuncakların tasarımından, kullandığı materyallere kadar özenle çalışan Terzioğlu, çizgi film karakterleri, bisiklet, yapboz gibi ürünlerin yanı sıra çocukların motor becerilerini geliştirecek oyuncaklar yapıyor.

- "Yaptığım işten keyif alıyorum"

Hüseyin Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarına 20 yıl önce ev dekorasyonu yaparak başladığını, son 5 yıldır da ahşap oyuncak ürettiğini söyledi.

Bir yakınının isteği üzerine ahşap oyuncak yaptığını ve bunu zamanla hobi haline getirdiğini belirten Terzioğlu, "Başka bir arkadaşın kendi tasarladığı oyuncağın üretimiyle alakalı benimle irtibata geçtiler. Daha sonra ürünlerin yapımına başladık. Bu işler nedeniyle uzun yıllar yapmış olduğum işten uzaklaştım ve ahşap oyuncak ve materyaller üzerine yoğunlaşmaya başladım." diye konuştu.

Terzioğlu, yaptığı işten keyif aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk ürünümüzü yaklaşık 8 ay içerisinde piyasaya sürdük, çok iyi tepkiler aldık. Bu süre zarfında uluslararası fuarlara katıldık. Oyuncakların yurt dışında yapıldığını zannedenler, Devrek'te ürettiğimizi söylediğimizde şaşırdı. Onun verdiği heyecanla tamamen bu işe yoğunlaştım ve 5 yıl önce EFEGE oyuncak firmasını kurdum. Yeni makineler aldım ve çalışmalara başladım. 6 ay içerisinde bu tesisi kurdum."

Yaptığı oyuncakların rağbet gördüğünü belirten Terzioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi İngiltere'ye de ihracatı olduğunu dile getirdi.

Terzioğlu, kullanılan ağaç türü, boyalar ve tasarımların her birinin çocuk için hiçbir zararı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Piyasada, kayın en çok bulunan ağaç türü olmasına rağmen biz akçaağacı tercih ettik. Bulduğumuz her türlü keresteyi mümkün olduğunca bünyemize katıyoruz. Kullandığımız şu andaki boyalar EN71-3 sertifikasına uygun. Ürünlerimizi bu boyayla boyadıktan sonra da teste tabi tutuyoruz. CE belgesi ve EN71-3 test raporunu da alıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarına bunları istediği şekilde oynamaları için verebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Önceliğimiz çocuklar"

İşini özenle yapmaya çalıştığını aktaran Terzioğlu, çocukların fiziki olarak güçlenmesine yarayan, zihinsel gelişimini geliştirebilen oyuncak türlerine daha çok ağırlık verdiklerinin kaydetti.

Terzioğlu, önceliklerinin çocuklar olduğunun altını çizerek, "Oyuncakların hiçbir zaman kenarda, köşede bir yere atılmasını müsaade etmiyoruz. Müşterilerimize almış oldukları ürünün ömür boyu garantili olduğunu söylüyoruz. Neyi eksik olursa olsun ücretsiz olarak kargoyla bunu teslim alıyoruz, revize ettikten sonra ücretsiz olarak tekrar gönderiyoruz." diye konuştu.