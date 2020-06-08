Hobi olarak başladı, şimdi tonlarca üretmeye başladı

Bilecik’te yaşayan ve çilek üretimine yıllar önce evinin bahçesinde hobi olarak başlayan demirci ustası İsmail Özer, şimdi kendi yaptığı 2,5 dönümlük serasında yılda 4 ton çilek üretiyor.

Çilek merakı, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan 69 yaşındaki İsmail Özer’ın hayatını değiştirdi. İsmail amca, yıllar önce evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çilek üreticiliği, şimdi 2,5 dönüm serasında yılda 4 ton çilek üretir hale getirdi. Demirci ustalığı olduğundan seralarını da kendi imkânları ile kurduğunu anlatan Özer, "Köyümüzde 2,5 dönüm arazime projesini kendim çizerek hazırladığım ve yapımını tamamen kendi imkânlarımla yaptığım sera ile çilek üretmeye başladım. Çilek üretimine yaklaşık 4 yıl önce Pazaryeri Kaymakamlığının ve İlçe Tarım Müdürlüğünün tarafından başlatmış olduğu Çilek Projesi ile başladım. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sürekli kurduğum seraya gelerek çileklerimin kontrolünü yapıyor, bilmediğim konularda beni aydınlatıyorlar. Hobi olarak yaptığım için hiç ne kadar ürün çıkıyor diye hesaplamadım. Ama yılda 3-4 ton çilek üretimi oluyor. Çileklerimde hastalık olmadığı zamanlarda güzel ürünler alıyorum, Allah bereket versin. Bana her konuda yardımcı olan Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü İsmail Çağlar ve ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum” dedi.