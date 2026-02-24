  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı'ya atılan iftiralar ve eski Türkiye'nin vesayetçi yüzü! Eskiyi görmek isteyen açsın izlesin AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!" Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi Tüm dünya bu görüşmeyi bekliyordu! KKTC ve GKRY liderleri ilk kez bir araya geldi Vahdet Vakfı’ndan seküler yobazlara tepki! “Anadolu’nun mayası İslam’dır” Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak... AB'nin jeopolitik rotasında kilit rol oynuyoruz Tek şansları Türkiye
Yerel Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!
Yerel

Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hobi bahçesindeki iğrenç istismara ağır ceza! Zihinsel engelli kadına saldıran sanık hakkında karar verildi!

Kayseri’de geçtiğimiz yıl bir hobi bahçesinde yaşanan ve infiale neden olan iğrenç olayda adalet yerini buldu. Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen 38 yaşındaki G.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 52 yaşındaki M.Ç., yargılandığı davada ağır bir hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ’de hobi bahçesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ileri sürülen G.S.’ye (38) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. (52), 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de geçen yıl 1 Ağustos’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ç., kentteki bir hobi bahçesinde tanıştığı yüzde 50 zihinsel engelli G.S.’ye cinsel istismarda bulundu. Mağdurun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli M.Ç. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık M.Ç. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen M.Ç., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ç.’yi 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA) 

Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı
Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı

Yaşam

Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!
Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!

Gündem

Kayserispor'da kan değişimi! Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23