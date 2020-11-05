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Yerel Hobi bahçeleri mağdurları oluşturulmasın!
Yerel

Hobi bahçeleri mağdurları oluşturulmasın!

TBMM Genel Kurulu’nda, tarım arazilerini ’hobi bahçeleri’ gibi uygulamalarla satan ve pazarlayanlara hapis ile idari para cezası getiren ve gıda, tarım ile orman alanında düzenlemeler içeren yasa teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından, mağduriyetler de ortaya çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:13:00 -
Hobi bahçeleri mağdurları oluşturulmasın!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesini duyurmak isteyen Abdullah Öztürk, “Meclis’te kabul edilen ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’ güya tarım arazileri korunacak, ekilebilir alanlara hobi bahçesi gibi bahçeler ve evler yapılamayacak. Türkiye’de köylerde nüfus kalmamış, araziler boş bekliyor. Türkiye’nin tarım alanları yeterince değerlendirilebilir mi ki, milletin yapmış olduğu evler yıkılarak arsalarında tarım yapılacak. Şahısların ve kooperatiflerin şimdiye kadar yapmış oldukları şehir çevrelerini kuşatan kaçak yapılar niçin yıkılmadı? Tarım arazilerine küçük bahçeler kuranlar genellikle şehir hayatının stresinden yorulmuş, hafta sonları nefes almaya çalışan, pahalı imarlı arsa almaya gücü yetmeyen dar gelirli insanlardır. Emekli oldum, 3-5 kazanmak için hobi bahçesi yaptım ama bu çıkan kanunla orada yaptığım evim yıkılacak, satacak olursam da para cezası kesilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu konuya bir çare önersinler. Bu durum AK Parti’ye büyük zarar verecek” şeklinde konuştu.

“Yıkılan bahçede tarım yapılamayacak”

Hobi bahçelerinde yapılan evlerin yıkıldıktan sonra yerlerine tarım yapılamayacağını belirten Öztürk, “Bugün Ankara’nın çevresine bakarsanız nerede bir yeşillik varsa, nerede bir ağaç varsa orası vatandaşın küçük parsellerde yapmış olduğu bahçeler, diktiği meyve ağaçları, ektiği sebzeler sebebi ile yeşildir. Vatandaş, kendi gayreti ile yazlık ve kışlık sebze ve meyvesini kendisi yetiştiriyor. Yani oraları tarım arazisinin amacına uygun hale geliyor. Yoksa boş araziler çöl gibi bekliyor. Bu bahçeler ve evler, devletin gözü önünde yıllardır yapılıyor. Devlet buralara elektrik, su, numarataj, telefon veriyor. Belediyeler buralara yol, otobüs gibi hizmetleri götürüyor. Yani bunlar gizlice yapılan yerler değillerdir. Bütün devlet kuruluşları görüyor ve biliyordu. Niçin insanların varını, yoğunu harcayıp yaptığı bu yerler, şimdi kaçak sayılıyor. Üstelik yıkım bedelleri de bu insanlardan alınacak? Yıkılacak yerlerden ortaya çıkacak arazide kim tarım yapacak? 20 dönümlük bir alanda 30 kişi kooperatif ortağı. Buralar yıkılınca ortaya çıkacak alanı kim kullanacak, kim tarım yapacak? Halihazırda 30 kişi orada bahçe yapmış, ekiyor, suluyor, korurken bu alanlar, enkaz yığınları ile çöplük halinde kalacak. Orada iddia edildiği gibi tarım söz konusu olamayacak” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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