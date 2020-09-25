Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı

ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK - Antalya'daki girişimci Mehmet Damar, hobi olarak oltayla tutmaya başladığı yılan balıklarını, kurduğu tesisle yurt dışına satmaya başladı.

Manavgat Irmağı'nda turizm tesislerine yönelik "doktor balık" üretmek amacıyla yer kiralayan Damar, boş zamanlarında hobi amaçlı, oltayla ırmakta yılan balığı tutmaya başladı.

Bu süreçte hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Damar, yılan balığını ihraç etmek için yatırım olanaklarını araştırdı.

Damar, daha sonra avlanma izni olan bölgelerden yılan balığı toplamaya başladı.

İlk ihracatını Güney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'ın yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıktı.

Yılan balığına olan talebi karşılamaya çalışan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

Özel ekipmanlarla avlanabilen balıklar, havuzda birkaç gün dinlendirildikten sonra yine özel koruma kaplarına konularak uçakla Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.



- Hedef yılan balığını daha çok ülkeye ihraç etmek

Damar, AA muhabirine, Manavgat Irmağı'nda gördüğü ve merakla başladığı yılan balığı avlama ve satma işini zamanla daha da geliştirdiğini söyledi.

Turizm tesislerine yönelik "doktor balığı" üretmek isterken kendisini bu işin içinde bulduğunu aktaran Damar, "Yurt dışında genellikle Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a yılan balığı gönderiyoruz. Yakın zamanda ABD'ye de göndermeye başladık. Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve Avrupa'ya da satabilmek." dedi.

Damar, yılan balığının ihraç ettiği ülkelere canlı olarak gönderildiğini söyledi.

- "Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz"

Damar, zor ama özel bir iş yaptığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu zorluğa da severek katlanıyoruz. Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. 100 tonluk kotayı aşmak için çiftlik kurmayı planlıyoruz. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Onayın ardından hazırladığımız projeyi zaman geçirmeden aktif hale getireceğiz. Türkiye'de, su ürünleri sektörü son 15 yılda çok büyük bir gelişme gösterdi. Güney Kore'de, Japonya'da yılda 10 bin ton yılan balığı tüketiliyor. Yani çok fazla tüketilen bir ürün. Ülkemizde levrek, çipura, alabalık ve Karadeniz somonunda yakalanan başarıyı yılan balığında da yakalamak ve bu konuda işletme olarak önayak olmak istiyoruz."