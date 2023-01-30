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H.K.G. davasında karar açıklandı!

Tarafllarla, Aile Bakanlığı dışındaki kişi ve kurumlara kapalı olarak gerçekleştirilen Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli'nin yargılandığı dava 27 Şubat'a ertelendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 22:47:00 -
H.K.G. davasında karar açıklandı!

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılandığı davada mahkeme, bundan sonraki bütün duruşmaların kapalı yapılmasına karar vermişti.

H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel Hoca ile annesi Fatıma Gümüşel hakkında "çocuklarını erken yaşta evlendirdikleri" gerekçesi ile 18 yıldan az olmamak talebi ile ceza istenirken, H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçundan 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.

Taraflar ile Aile Bakanlığı haricindeki kişi ve kurumlara kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bir sonraki duruşma 27 Şubat'a ertelendi.

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