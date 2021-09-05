Hizmetlerimizin şahidi milletimizdir

Rize’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni’nde konuştu. Doğu Karadeniz’in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten Erdoğan, Ovit tünelinin ardından önceki gün hizmete açtıkları İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya’ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracağını söyledi.

Tünel rize’nin 70 yıllık hayaliydi

İyidere lojistik limanı ve Rize-Artvin havalimanının açılmasıyla bölgedeki trafiğinin çok daha fazlalaşacağını aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi: “Salarha tüneliyle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize’nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir.”

Cennet vatanı koruyacağız

Büyük öneme sahip bir başka projenin de temelini attıklarını belirten Erdoğan, şunları anlattı: “Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’yle bu bölgede 1950’li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanlar baştan sona yenilenecek. Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize’mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız.”

19 yılda neler yapmadık ki?

Memleketi hizmetle donattıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de bir kesim var, ağızlarını her açtıklarında ‘19 yılda siz yaptınız ki?’ diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Çünkü Türkiye’nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir. Şu Karadeniz’de Samsun’dan Artvin’e kadar hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? İşte bak bugün de yine ne yapıyoruz? Salarha Tüneli’nin açılışını yapıyoruz. Var mıydı bizim böyle tünellerimiz, viyadüklerimiz?..

Eserleri günlerce sayamayız

Onun için ben bu Bay Kemal’e ve CHP’nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize’yi görün. Dikili bir ağacınız yok, ağacınız. Yaşı 30-35’in altında olanlar belki eski Türkiye’yi tam olarak hatırlayamayabilir. Ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. ‘Bu ülkeye 19 yılda ne yaptınız?’ diyenlerin içlerindeki fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz. Derslik sayısını 343 binden 601 binin üzerine, üniversite sayısını 76’dan 207’ye, hastane yatak sayısını 164 binden 255 binin üzerine, hava limanı sayısını 26’dan 56’ya çıkardık. Ne kadar özetlemeye çalışsa da son 19 yılda Türkiye’ye anlatması saatlere, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık.”