‘Hizmetleri tamamlayacak projelere ihtiyaç var’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbulluların büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için sandık başına gideceğini hatırlatarak, iş dünyası olarak seçimlerin huzur içinde geçmesini dilediklerini söyledi. Avdagiç, “İstanbul gibi büyük bir metropolün gerçekten daha çok projeye ihtiyacı var. Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var” diye konuştu. Avdagiç, çöpten itfaiye hizmetlerine, büyük parklardan iş dünyasının temel talebi olan altyapıya kadar önemli aşamaların katedildiğini belirterek, İstanbul’un bir ticaret başkenti, ekonomi cazibe merkezi, turizm şehri olarak daima ileriye gitmeyi hak ettiğini vurguladı. İstanbul’u, bunu başaracak bir başkanın yönetmesini arzu ettiklerini dile getiren Avdagiç, İstanbul’u yönetecek başkandan böylesi bir anlayışı hayata geçirmesini beklediklerini ifade etti.