'Hizmetimizin temelinde halkımızın güveni var'

Kurban Bayramı'nı tüm vatandaşlar gibi kendilerinin de heyecanla beklediğini belirten Tayyib Group Hayvancılık Sektör Yöneticisi Abdullah Akyürek, tüm hazırlıkları en ince ayrıntılarına göre planlayarak tamamladıklarını kaydetti. Çalışma ekipleriyle vatandaşların talebini karşılamak adına adeta seferber olduklarını hatırlatan Akyürek sektörde iddialı olduklarını hatırlattı.

KAPILARIMIZ HALKIMIZA ARDINA KADAR AÇIK

Çekmeköy, Ömerli'deki besi çiftliklerini yakından görmek isteyenlere kapılarının ardına kadar açık olduğunun altını çizen Akyürek şunları kaydetti: "İster kurban zamanı istese diğer zamanlarda çiftliğimize tüm İstanbullular ziyarette bulunabilirler.

Hijyen konusunda iddialı bir ekip ve çiftliğe sahip olduğumuz için hiçbir konuda çekincemiz yok. İsmimizden de anlaşıldığı üzere; gerek temizlik gerekse lezzet konusunda tavizsiz bir duruşa sahibiz. Kuruluşumuzun temelindeki esaslar da bunun en önemli göstergesi. Halkımızın kafasında endişe ya da soru işareti oluşturabilecek hiçbir yönümüz olmadığı gibi güven konusunda da tavizsiz sunum yaptığımızı bizimle temasa geçenler şahit olmaktalar. Kısacası halkımız bizden emin olsun ve güven duysun, bu bizler için önemli"

DONANIMLI BİR EKİBE SAHİBİZ

Group olarak toplam çalışan sayısının yaklaşık 100 kişi olduğunu söyleyen Akyürek,"Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk yaşamamak için ekip sayımızı daha da artırmış bulunuyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayyib Group hakkında kısa bir bilgilendirme yapacak olursak; kuşaktan kuşağa devam eden besi hayatımız 25 yıldan beri Çekmeköy Ömerli'de faal durumda. 1970'li yıllarda besicilik faaliyetine başlayarak bugüne kadar aktif şekilde devam ettirmekteyiz. İlk ihracımız 1980 yılında küçükbaş koyun olarak gerçekleşti. İlk olarak küçükbaşla başladığımız hayvancılık sektörü hizmetimizi büyükbaş olarak devam ettirmekteyiz.

Geçmiş yıllardan gelen tecrübeyle vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Günümüz teknolojisine uygun gerek besi gerekse kesim konusunda yenilikler yaparak hizmet çeşitliliğimizi de artırmış durumdayız."

DÖRT AYRI NOKTADA HİZMET

Akyürek, "Şirketimiz bünyesinde sadece bescilik değil diğer sektörlerde de faaliyetler mevcut. Besiden sonra kömür sektöründe 1990'lardan beri İstanbul, Bursa, Trabzon ve Güney Afrika (Sumo Coal) olmak üzere dört ayrı bölgede faaliyet söz konusu. İnşaat alanında yapmış olduğumuz projeleri de hatırlatmak isterim" diyerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Ticari beklentiden ziyade hizmet ve helal anlayışıyla hareket ederek toplumumuzun en küçük hücrelerine kadar dokunmak istiyoruz.

Bizler kurucu üyeler olarak, bundan sonraki süreçte sektöre yeni bir soluk getirebilmek için her zaman yenilikleri araştırdığımızı, yeniliklere açık olduğumuzu söyleyebiliriz. Tüm Türkiye'ye ve İstanbullulara besi alanında en iyi ve güvenilir hizmeti vermek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdiğimizi söyleyebiliriz.Halkımızın güveni bizim için bir ayrı bir motivasyon kaynağıdır ve biz bu bilinçle harket ediyor ve etmeye de devam edeceğiz"