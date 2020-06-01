  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hizmete açılan işletmelerde dezenfekte çalışması

Beypazarı Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren ancak bugün itibariyle hizmete açılan işletmelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:12:14 -
Hizmete açılan işletmelerde dezenfekte çalışması

Beypazarı Belediyesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren ancak bugün itibariyle hizmete açılan işletmelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.


Toplum sağlığını korumak adına salgınla mücadele eden belediye ekipleri, yeniden açılan kafeler, çay ocakları, spor salonları ve restoranlarda öncelikle tesislerin içindeki mutfak kısmından masa ve sandalyelere kadar her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yeni normalleşme süreci kapsamında ilçemizde tekrar faaliyetine başlayacak olan işletmelerimizde dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirerek işletmelerimizi açılışa hazırladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hizmet alabilir ve alışverişlerini gerçekleştirebilirler” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı