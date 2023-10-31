Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Eylül’de yükseldi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) eylülde yıllık %78,46, aylık %1,70 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %72,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,63 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,65 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %97,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %85,32, gayrimenkul hizmetlerinde %71,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %97,48, idari ve destek hizmetlerde %99,22 artış gerçekleşti.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %2,25 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,95 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,37 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %6,29 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,72 azalış gerçekleşti.
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