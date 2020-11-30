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Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:28:23 -
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

ANKARA (AA) - Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 20,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,53 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,68, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,06, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,74, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 14,61, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,58 arttı.

Bir önceki aya göre endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,76, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,23, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,58 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,36 azaldı.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden en düşük artış, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,99, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlamada yüzde 4,26 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,76 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 44,3, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 41,7, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 32,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 9,76, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,66, bilgi hizmetlerinde yüzde 2,21 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 27,55, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9,18, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 5,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

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