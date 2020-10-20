Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikası, taşeron şirketlerden kamudaki işçi kadrolarına geçirilen çalışanların üyesi oldukları sendikalardan farklı iş kollarındaki sendikalara geçişine imkan sağlayan düzenlemeye tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın başkanlar kurulu Genel Başkan Mahmut Arslan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya, genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu ve genel disiplin kurulu üyeleri, profesyonel şube başkan ve yöneticileri, il başkanları ve genel merkez uzmanları katıldı.

Arslan'ın, çalışma hayatının gündemindeki konulara dair değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından, sonuç bildirisi yayımlandı.



- "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"



Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulunun sonuç bildirisinde, 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. madde ve bunun 3. fıkrasıyla taşerondan kadroya geçen işçilerin istemedikleri sendikalara üye olmaya itildiği görüşüne yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İşçileri yeniden sendika seçme kargaşası içine iten düzenleme, sendikal özgürlüklere aykırıdır. Çalışma hayatında yeni bir kargaşaya yol açacak, iş barışı ve iş huzurunu bozacaktır. Taşeron işçilerine sahip çıkarak mücadeleyi onlarla birlikte uzun yıllardır başarıyla yürüten sendikaların üye kaybına, bu mücadelede yer almayan sendikaların ise hak etmediği ölçüde üye kazanmasına ve haksız rekabete yol açacaktır."

Bildiride, işçilerin kadro sürecinde birlikte mücadele verdikleri, kendilerini güvende hissettikleri sendikalarda kalmalarının sağlanması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Emekçilerin sendikalarından koparılmasına yol açan düzenlemenin yürürlükten kaldırılması hususundaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hizmet-İş Sendikamız, taşerondan kadroya geçirilen emekçilerin büyük çoğunluğunu temsil etmektedir. Üyemiz olan arkadaşlarımızın üyeliklerinin devamını ve iş kollarının güvence altına alınmasını istiyoruz."

- "Eşitsizlik giderilmeli, hakkaniyet sağlanmalı"



Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasının her şeye rağmen taşerondan kadroya geçen tüm emekçilerin hakkını savunmaya devam edeceğinin belirtildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma hayatımızın en büyük reformu olarak değerlendirdiğimiz 696 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin bir eksik yanı da 70 bin civarında emekçinin kapsam dışında bırakılması olmuştur. Bu emekçilere kadro verilmemesinin haklı bir gerekçesi yoktur. Aynı işi yapan emekçiler arasında ayrım, adalet ve eşitlik duygusunu zedelemektedir. Sorun bir an önce çözüme kavuşturularak eksiklik tamamlanmalı, eşitsizlik giderilmeli, hakkaniyet sağlanmalıdır."



