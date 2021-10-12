Hizmet-İş Başkanlar Kurulu Antalya'da toplandı

Resul Ekrem Şahan Antalya

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda Arslan çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart seçimlerinden sonra zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Mahmut Arslan, “Sendikalarımıza üye 10 bin kişi işten çıkarıldı. 60 bin işçi de istifa ettirildi. Bu arkadaşlarımız ile ilgili hukuki haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürütüyoruz” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığında, Antalya’da toplandı.

“10 bin kişi işten çıkarıldı 60 bin işçi istifa ettirildi”

Mücadeleci bir ruhla 43 yıldır yollarına devam ettiklerini söyleyen Arslan, “Büyük zorlukları, sorunları güçlü bir dayanışma ile aştık. 31 Mart seçimlerinden sonra zor bir süreç yaşadık. CHP ve HDP'li adaylar seçimleri kazanır kazanmaz Hak-İş üyelerine yönelik bir operasyon başlattılar. Sendikalarımıza üye 10 bin kişi işten çıkarıldı. 60 bin işçi de istifa ettirildi. Bu arkadaşlarımız ile ilgili hukuki haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürütüyoruz. ‘Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, hiçbir işçi AK Partili, MHP'li diye işten çıkarılmayacak, çıkarırlarsa da bana gelip beni bulacaksınız, bu namus sözü’ diyenlerin sözünü tutmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da belediyede çalışan ve sendika üyesi yaklaşık 20 bin kişiye karşı bir operasyon başlattı” diye konuştu.

“Operasyonları sonuna kadar destekliyoruz”

Emperyalist güçlerin operasyonlarının bugün de devam ettiğini söyleyen Arslan, “ABD ve Batı, ne yazık ki Türkiye'nin dışarıdan kuşatılması, içeride de bunlarla işbirliği yapan ihanet odaklarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak ve kendi kontrollerinde bir yönetim oluşturmak için yıllardır çalışıyor. Sendikal mücadelemizi yürütürken ülke üzerine oynanan oyunlara karşı da seyirci kalmayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Katilleri kahraman ilan etmek isteyen çevreler var”

6-7 Ekim olaylarına ilişkin konuşan Mahmut Arslan, "6-7 Ekim olayları, ülkemizin güney ve güneydoğusunun Türkiye'den kopartılmak istenmesinin bir provası. Ne yazık ki bu provada masum insanları kaybettik. Eli kanlı katiller, ellerindeki silahlarla masum insanlara saldırdılar, sadece kurban eti dağıtmak isterken saklandıkları evde yakalanıp en ağır işkencelere maruz bırakılıp, 3. kattan aşağıya atılan Yasin Börü'leri kaybettik. Ne yazık ki yeniden, katillerle iş birliği yapanları, katilleri sokağa çağıranları adeta kahraman ilan etmek isteyen bazı çevreler var. Bu eli kanlı katillerin yakalanıp, yargılanıp en ağır şekilde hüküm giymeleri beklerken bunlara kahramanlık kisvesi yapıştırmak isteyenleri buradan lanetliyorum, kınıyorum ve protesto ediyorum” dedi.

“Uzaktan çalışma sistemi popülerlik kazanacak”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz de, “Pandemi sürecinde tecrübe etme mecburiyetinde kaldığımız evden çalışmanın birçok kurumda, şirkette çalışanların mutluluğunu artırdığı, dolayısıyla verime olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Büyükşehirlerde işe gidiş dönüşlerin zaman kaybı, yorgunluk ve strese sebebiyet verdiği tespit edilmiş, bu zaman kaybını bertaraf etmek, stresi yönetmek gerekliliği hasıl olmuştur. Tüm bunlar sebebiyle esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma sisteminin, gelecek yıllarda popülerlik kazanacağı şimdiden görünmekte. Şu an çalışma hayatının içinde olan Y kuşağının beklentisi iş kültürü, bağ kurabileceği yönetici, olumlu iletişim ortamıdır. Çalışma hayatına yeni yeni katılmaya başlayan Z kuşağının ise esenlik, zindelik gibi konularda daha talepkar olacakları tahmin edilmekte. Z kuşağının beklentileri, bugün çalışma hayatında lüks görünen konuları kısa zaman içinde gerekli kılacaktır. Hizmet-İş olarak zamandan bağımsız kalmamız mümkün değildir. Kuşak değişiklikleri örgütlülüğümüz içinde de yer bulacak, üyelerimiz içinde önce Y, zamanla da Z kuşağı çoğunluğu alacaktır. Biz de çalışmalarımızı bu hedef kitleye göre yeniden dizayn ediyoruz. Bu bağlamda teşkilatımızın ve personellerimizin faydasına sunduğumuz bir çalışmayı bu sene faaliyete geçirdik. Sendikamızda iki gün hizmet vermek üzere, davranış bilimleri uzmanı ile çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Bununla birlikte birçok eğitimlerimiz de devam etmekte” ifadelerini kullandı.