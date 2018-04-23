Hızlı yağ yaktıran bitki çayı

Kilo verme sürecinizi hızlandırmak ve daha kolay bir hale getirmek için diyetinize ek olarak yağ yakan çaylar tüketebilirsiniz. Antioksidan bakımından zengin olan bu çay metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Kan şekerinizi düzene koyarak ani açlık krizlerini önler.

İŞTE HIZLI YAĞ YAKTIRAN ÇAY TARİFİ;

Malzemeler:

-1 yemek kaşığı kırmızı çay

-1 yemek kaşığı mate çayı

-1 tatlı kaşığı yasemin çayı

-1 adet çubuk tarçın

-4 top karabiber

-3 adet portakal dilimi

-5 adet nane yaprağı

Hazırlanışı:

Malzemelerin hepsini bir sürahiye koyun. Üzerine daha önce kaynattığınız 1 litre suyu yavaş yavaş ekleyin ve sürahinin kapağını kapatın. 5 dakika bekleyin ve süzerek için.

yasemin.com'un haberine göre...