Hızlı ve Güvenli Hava Kargo Çözümleri

Peki hava kargo çözümleri neden diğer alternatiflere göre daha avantajlı?

Lojistikte Yeni Çağ

Hızlı teslimat süreleri, artan hassas ürün taşınma oranı, uzak bölgelere erişim ihtiyacı gibi çağın gereksinimleri; lojistik dünyasını hava kargoyu daha fazla kullanmaya iten nedenler arasında.

Aslında, çok da yeni bir çözüm değil. İlk ticari uçuşların başlaması, hava kargo taşımacılığının da başlamasına işaret ediyor. Ancak günümüzdeki kullanımına kıyasla sadece acil ve çok değerli malların taşınması için bu yöntem tercih ediliyordu.

Fakat günümüzde geldiğimiz noktada, gündelik teslimatlarda dahi global ölçekli süreçleri hava kargo ile kolaylaştırmak çok olası.

Kullanımın kolaylaşması, sadece ihtiyaçlarla birlikte söz konusu olmadı. Pazar taleplerinin yanı sıra hızlı gelişen teknolojiler de hava kargo çözümlerinin genele yayılmasını sağladı. Otomasyon, veri analitiği ve izleme sistemleri gibi teknolojiler hava kargo yönetimlerini kolaylaştıran; global anlamda süreçleri pratiğe çeviren etmenler arasında başta geldi. Zira bu gibi teknolojiler sayesinde rota belirlemekten envanter yönetimine kadar kargo işlemlerini karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirmek kadar kolaylaştıran pek çok gelişme söz konusu oldu.

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Hava Kargo Neden Önemli?

Hava kargo çözümleri, pek çok farklı açıdan hem üretici hem tüketici hem de kargo işletmecisi için önem taşıyor.

- Hız: Diğer pek çok kargo yöntemine göre hava kargo ile teslimat hızının yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Herkesin bildiği üzere özellikle acil teslimat gerektiren işlemler için hız oldukça kritik öneme sahiptir. Günümüzde geldiğimiz noktada ise, normal bir e-ticaret sitesi için bile global teslimat büyük önem taşıyor. Burada da hız faktörü devreye giriyor.

- Güven: Hava taşımacılığı, başta global ölçekli hava yolları ve gümrük süreçleri olmak üzere diğer pek çok taşımacılığa kıyasla çok daha güvenilirdir. Güçlü izleme sistemleri ve güvenlik protokolleri bulunan hava kargo ile taşınan ürünlerin zarar görme veya kaybolma ihtimali yok denecek kadar azdır.

- Erişim Kapasitesi: Kara veya deniz ulaşımıyla erişilemeyecek ya da çok zor erişilecek bölgelere hızlı erişim imkânı sunan hava kargo; tabiri caizse uzakları gerçekten yakın hâle getirir.

- Hassasiyet: Taşınması istenen ürünler bazen sıcaklık ve nem gibi faktörlere karşı hassas olabilir. Bu gibi özel durumlar için uygun koşullar hava kargo ile sağlanabilir.

Hava Kargo Çözümleri Nelerdir?

Hız, maliyet ve güvenlik açısından en uygun taşıma yöntemi olarak gösterilen hava kargo; taşıma yöntemine ve talebe göre farklı çözümlere sahip. Kargonuzu optimize edilmiş maliyetlerle taşımak için hangi çözümün size hitap ettiğini bulmanız çok önemli.

Gelin, hava kargo çözümlerine yakından bakalım.

Multimodal taşımacılık: Bir yükü taşırken tek bir sözleşme yapılıyorsa, burada multimodal taşımacılık söz konusudur. Yani, taşınacak yükü tek sözleşmeyle birden fazla taşıma şekliyle istenilen konuma ulaştırmak istiyorsanız sizin için en ideal çözüm budur. Bu taşıma yöntemleri arasında başta hava kargo gelir. Tabii, güzergâh ve maliyet anlamında sizin için en ideal rota neyi gerektiriyorsa o şekilde ilerlenir. Havayolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığını kombine ederek taşıma işlemleri gerçekleştirilir.

Bir yükü taşırken tek bir sözleşme yapılıyorsa, burada multimodal taşımacılık söz konusudur. Yani, taşınacak yükü tek sözleşmeyle birden fazla taşıma şekliyle istenilen konuma ulaştırmak istiyorsanız sizin için en ideal çözüm budur. Bu taşıma yöntemleri arasında başta hava kargo gelir. Tabii, güzergâh ve maliyet anlamında sizin için en ideal rota neyi gerektiriyorsa o şekilde ilerlenir. Havayolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığını kombine ederek taşıma işlemleri gerçekleştirilir. Havayolu eşya taşımacılığı: Hava kargonun en çok tercih edildiği yöntemler arasında gösterilir. Zira taşımacılığın ihtiyaç duyduğu güvenlik ve hız havayolu taşımacılığında olmazsa olmaz prensiplerdendir. Bu da eşya taşımacılığında havayolunun önemini artırır.

Hava kargonun en çok tercih edildiği yöntemler arasında gösterilir. Zira taşımacılığın ihtiyaç duyduğu güvenlik ve hız havayolu taşımacılığında olmazsa olmaz prensiplerdendir. Bu da eşya taşımacılığında havayolunun önemini artırır. Uluslararası havayolu taşımacılığı: Lojistik sektöründeki uluslararası transferler, bu şekilde nitelendirilir. Zamandan ve maliyetten tasarruf etmeyi, güvenli ve hızlı taşımayı tercih edenlerin önceliği uluslararası havayolu taşımacılığı olur.

Tetalog Lojistik, hava kargo çözümlerinde tecrübesi ile yükünüzü sınırların ötesine taşırken size zaman, maliyet ve efor anlamında tasarruf olanağı sunuyor. Siz de taşımacılık süreçlerinize hız katmak için hava kargo ile şimdi tanışabilirsiniz!