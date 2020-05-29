Hızlı tren seferleri yeniden başladı

YHT seferlerinin yeniden başlatılması vesilesiyle Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni’nin, gardan uğurlanması törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemleri ve uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, “Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. “Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz” diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT’nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.

Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir” sözlerini anımsattı.